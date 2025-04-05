РИА Новости: Группировка «Север» уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ

Группировка «Север» уничтожила в Курской области 15 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что ВСУ во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад. Источник издания объяснил, что эти данные получили при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы.

«Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают», — подчеркнул информатор.

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области. По его словам, Киев потерял порядка 70 тысяч человек и более миллиона в целом с начала специальной военной операции (СВО).

