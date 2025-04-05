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21:32, 5 апреля 2025Бывший СССР

Буданов усомнился в необходимости предоставлять людям всю правду о конфликте

Буданов: Людям не следует знать всю правду о конфликте, а то будут разные мнения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что людям не следует знать всю правду во время ведения государством боевых действий. Он высказался об этом в интервью украинской журналистке Анне Максимчук.

«Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться», — отметил он, добавив, что не имеет в виду намеренное «искажение реальности или что-то такое».

При этом, по словам Буданова, информацию следует предоставлять дозировано.

Ранее глава разведки Украины призвал считать гражданином своей страны только тех, кто приближает победу. Буданов отметил, что для работы на победу не обязательно уходить на фронт: кто-то может ковать победу и в тылу, но работать на один результат должны все.

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