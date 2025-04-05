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20:04, 5 апреля 2025Бывший СССР

Буданов назвал работу на победу главным признаком гражданина Украины

Глава ГУР Буданов призвал считать гражданами только работающих на победу Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanized Brigade / AP

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов) призвал считать гражданином своей страны только тех, кто приближает победу. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого?» — сказал чиновник. По его мнению, ни он сам, ни общество не должно воспринимать его в таком качестве.

Буданов отметил, что для работы на победу не обязательно уходить на фронт: кто-то может ковать победу и в тылу, но работать на один результат должны все. «А если человек такой: нет, пусть кто-то другой это делает — нет, ты не гражданин», — заключил глава ГУР.

В марте стало известно, что в отношении Буданова в России возбуждены уже три уголовных дела. Суд дважды принимал решение о его заочном аресте. На фоне продолжения ударов беспилотников по российской территории МВД России переобъявило его в розыск. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Буданова организатором атак.

В конце февраля глава ГУР признался, что допускает перемирие между Россией и Украиной, однако не видит возможностей для подписания мирного договора в ближайшем будущем. При этом он указал, что лично для него текущие боевые действия являются прелюдией к третьей мировой войне или уже ее началом, потому что в конфликт так или иначе втянуто абсолютное большинство сильнейших и самых развитых стран мира.

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