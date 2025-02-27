Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:39, 27 февраля 2025Бывший СССР

«Это просто факт». Глава разведки Украины считает, что третья мировая уже разгорелась. Что он думает о переговорах с Россией?

Глава ГУР МО Украины Буданов считает, что третья мировая война уже разгорелась
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Россия и Украина могли бы быстро заключить перемирие, но достижение мира — дело совершенно иное. Такую оценку ситуации привел глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он также считает, что третья мировая война уже разгорелась.

Буданов дал большое интервью агентству «Укринформ». Особое внимание в беседе уделялось вопросу ведущихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Буданов отметил, что в переговорах обычно используется тактика кнута и пряника.

Другой вопрос — перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личную могу сказать мнение — в принципе, это реально. Дойти быстро до мира — нет

Кирилл Будановруководитель ГУР Минобороны Украины

Помимо прочего, журналист спросил Буданова, является ли все происходящее на Украине третьей мировой войной или прелюдией к ней. «Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да», — высказался глава украинской разведки. Он пояснил, что в происходящее втянуто абсолютное большинство сильнейших и самых развитых стран мира, «это просто факт».

В России не согласились со словами о начале третьей мировой

Как заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин, сегодня Россия делает все возможное, чтобы новой мировой войны не случилось, хотя «агрессивные действия НАТО, ЕС приближают такую возможность». При этом, по его словам, США сейчас делают многое для деэскалации ситуации, что является позитивным сигналом. В то же время добиться мира, стабильности и безопасности можно только совместными усилиями всего мира, указал он.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Фото: ГУР МО України / Wikipedia

«Сегодняшние действия США, на мой взгляд, служат деэскалации. В том числе возможный вывод войск США из стран Восточной Европы — это стало бы очередным шагом», — поделился парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Буданов считает, что боевые действия остановятся в этом году

По словам главы разведки, в этом году будет достигнуто прекращение огня. В то же время, добавил он, неясно, насколько это будет долго и эффективно. Буданов заключил, что тем не менее прекращение огня будет достигнуто, так как для этого «есть большинство составляющих».

Материалы по теме:
Зеленский разочаровался в Трампе и обратился за помощью к Европе. Как он рассчитывает победить Россию без поддержки США?
Зеленский разочаровался в Трампе и обратился за помощью к Европе.Как он рассчитывает победить Россию без поддержки США?
16 февраля 2025
«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны» Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?
«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны»Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?
19 февраля 2025
«Мы отошли от опасной черты» О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
«Мы отошли от опасной черты»О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
22 февраля 2025

В свою очередь, глава оборонного комитета Верховной Рады нардеп Роман Костенко убежден, что полного завершения военных действий в 2025 году не будет, хотя и допустил возможность заморозки конфликта или временного прекращения боевых действий.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров исключил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта. «Такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей», — отрезал министр. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что на Украине необходим прочный и долгосрочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «А вы попробуйте вернуть их». Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попытаться отобрать территории у России

      Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

      В российском городе разлилась река

      Российская супермодель появилась на публике без штанов

      Российского блогера задержали за взятку сотрудникам ГИБДД

      Названа возможная причина смерти звезды «Супермена» и его жены с собакой

      ЕС захотел назначить своего спецпредставителя на переговорах по Украине

      Стало известно о пятикилометровом продвижении российских десантников в Курской области

      Российский школьник решил отомстить знакомому из-за девушки и напал на него с ножом

      Врач развеял три популярных в соцсетях опасных мифа о здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше