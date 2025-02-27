«Это просто факт». Глава разведки Украины считает, что третья мировая уже разгорелась. Что он думает о переговорах с Россией?

Глава ГУР МО Украины Буданов считает, что третья мировая война уже разгорелась

Россия и Украина могли бы быстро заключить перемирие, но достижение мира — дело совершенно иное. Такую оценку ситуации привел глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он также считает, что третья мировая война уже разгорелась.

Буданов дал большое интервью агентству «Укринформ». Особое внимание в беседе уделялось вопросу ведущихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Буданов отметил, что в переговорах обычно используется тактика кнута и пряника.

Другой вопрос — перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личную могу сказать мнение — в принципе, это реально. Дойти быстро до мира — нет Кирилл Буданов руководитель ГУР Минобороны Украины

Помимо прочего, журналист спросил Буданова, является ли все происходящее на Украине третьей мировой войной или прелюдией к ней. «Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да», — высказался глава украинской разведки. Он пояснил, что в происходящее втянуто абсолютное большинство сильнейших и самых развитых стран мира, «это просто факт».

В России не согласились со словами о начале третьей мировой

Как заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин, сегодня Россия делает все возможное, чтобы новой мировой войны не случилось, хотя «агрессивные действия НАТО, ЕС приближают такую возможность». При этом, по его словам, США сейчас делают многое для деэскалации ситуации, что является позитивным сигналом. В то же время добиться мира, стабильности и безопасности можно только совместными усилиями всего мира, указал он.

Кирилл Буданов Фото: ГУР МО України / Wikipedia

«Сегодняшние действия США, на мой взгляд, служат деэскалации. В том числе возможный вывод войск США из стран Восточной Европы — это стало бы очередным шагом», — поделился парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Буданов считает, что боевые действия остановятся в этом году

По словам главы разведки, в этом году будет достигнуто прекращение огня. В то же время, добавил он, неясно, насколько это будет долго и эффективно. Буданов заключил, что тем не менее прекращение огня будет достигнуто, так как для этого «есть большинство составляющих».

В свою очередь, глава оборонного комитета Верховной Рады нардеп Роман Костенко убежден, что полного завершения военных действий в 2025 году не будет, хотя и допустил возможность заморозки конфликта или временного прекращения боевых действий.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров исключил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта. «Такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей», — отрезал министр. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что на Украине необходим прочный и долгосрочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности.