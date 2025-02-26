В России отвергли идею заморозить конфликт на Украине по линии фронта. Почему Москва не готова пойти на такой шаг?

Глава МИД РФ Лавров исключил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в столице Катара Дохе исключил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта. Он однозначно ответил, что Москва не пойдет на такой шаг, так как это противоречит основному закону государства.

Были идеи: «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей Сергей Лавров министр иностранных дел России

По словам Лаврова, «то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов». Он напомнил, что в республике есть люди, которые предпочитают разговаривать на русском языке и хотят сохранить традиции своих предков.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что России нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности. Глава государства отмечал, что заморозка конфликта по текущей линии соприкосновения дала бы уже истощенным Вооруженным силам Украины восстановить потенциал для возобновления боевых действий.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Оценена польза от заморозки конфликта на Украине по линии фронта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что прекращение огня и заморозка конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения не являются гарантией его урегулирования.

Дипломат подчеркнул, что такой вывод является важнейшим уроком Минских соглашений. Он добавил, что его должны усвоить те, кто будет работать над новыми контурами возможных договоренностей между Москвой и Киевом.

Небензя также предостерег, что параметры урегулирования конфликта на Украине могут стать несбыточной мечтой, если Европа не прекратит провокации со стороны президента республики Владимира Зеленского.

В России назвали условия прекращения боевых действий на Украине

В годовщину начала спецоперации, 24 февраля, Лавров назвал условия прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что Москва пойдет на это после результативных переговоров, а также отказа Киева от вступления в НАТО.

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«Боевые действия мы прекратим, только когда переговоры дадут твердый устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию. Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — заявил дипломат.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москву не устроит вариант с «замирением сразу», остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов.