Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 26 февраля 2025Мир

В России отвергли идею заморозить конфликт на Украине по линии фронта. Почему Москва не готова пойти на такой шаг?

Глава МИД РФ Лавров исключил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в столице Катара Дохе исключил идею заморозки конфликта на Украине по линии фронта. Он однозначно ответил, что Москва не пойдет на такой шаг, так как это противоречит основному закону государства.

Были идеи: «давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская». Такого не будет. У нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

По словам Лаврова, «то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов». Он напомнил, что в республике есть люди, которые предпочитают разговаривать на русском языке и хотят сохранить традиции своих предков.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что России нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности. Глава государства отмечал, что заморозка конфликта по текущей линии соприкосновения дала бы уже истощенным Вооруженным силам Украины восстановить потенциал для возобновления боевых действий.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Оценена польза от заморозки конфликта на Украине по линии фронта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что прекращение огня и заморозка конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения не являются гарантией его урегулирования.

Дипломат подчеркнул, что такой вывод является важнейшим уроком Минских соглашений. Он добавил, что его должны усвоить те, кто будет работать над новыми контурами возможных договоренностей между Москвой и Киевом.

Материалы по теме:
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Когда состоится встреча и что президенты будут обсуждать?
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.Когда состоится встреча и что президенты будут обсуждать?
14 февраля 2025
«Мы отошли от опасной черты» О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
«Мы отошли от опасной черты»О чем договариваются Россия и США и почему Трамп называет Зеленского диктатором?
22 февраля 2025
«Мы готовы к жесткому торгу» В России и США говорят о начале переговоров по Украине. Какие вопросы обсуждают на тайных встречах?
«Мы готовы к жесткому торгу»В России и США говорят о начале переговоров по Украине. Какие вопросы обсуждают на тайных встречах?
7 февраля 2025

Небензя также предостерег, что параметры урегулирования конфликта на Украине могут стать несбыточной мечтой, если Европа не прекратит провокации со стороны президента республики Владимира Зеленского.

В России назвали условия прекращения боевых действий на Украине

В годовщину начала спецоперации, 24 февраля, Лавров назвал условия прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что Москва пойдет на это после результативных переговоров, а также отказа Киева от вступления в НАТО.

Фото: Stringer / Reuters

«Боевые действия мы прекратим, только когда переговоры дадут твердый устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию. Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — заявил дипломат.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москву не устроит вариант с «замирением сразу», остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Вступившего в ВСУ украинского режиссера ликвидировали

      Части россиян пообещали аномальные морозы

      Семенович назвала себя невестой

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Россиянина осудят за незаконную легализацию почти трех тысяч мигрантов

      Похищение и расправу над женщиной в Челябинской области могли спланировать заранее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше