Лавров: Нужно освободить от расистских законов то, что останется от Украины

То, что останется от Украины, должно быть освобождено от «расистских законов». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам на территории Украины остаются люди, «которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре».

Ранее Лавров призвал Европу не лгать о блокировке Россией переговоров по Украине. Он добавил, что президент России Владимир Путин многократно утверждал, что от мирных переговоров «отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство».

До этого Лавров сообщил, что Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине.