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13:42, 26 февраля 2025Бывший СССР

В МИД назвали необходимым освободить Украину от «расистских законов»

Лавров: Нужно освободить от расистских законов то, что останется от Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

То, что останется от Украины, должно быть освобождено от «расистских законов». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам на территории Украины остаются люди, «которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре».

Ранее Лавров призвал Европу не лгать о блокировке Россией переговоров по Украине. Он добавил, что президент России Владимир Путин многократно утверждал, что от мирных переговоров «отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство».

До этого Лавров сообщил, что Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине.

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