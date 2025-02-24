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12:25, 24 февраля 2025Бывший СССР

В МИД назвали условия прекращения боевых действий

Лавров: Россия остановит боевые действия после достижения твердого результата
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия остановит боевые действия после достижения в переговорах результата с учетом ситуации на земле, а также отказа Украины от вступления в НАТО. Условия прекращения боев во время брифинга назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Боевые действия мы прекратим, только когда переговоры дадут твердый устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию. Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — заявил дипломат.

Он добавил, что еще одним категорическим условием для остановки боев является прямой отказ Украины от вступления в НАТО.

В ходе брифинга Лавров также прокомментировал сценарий недопустимого для России завершения конфликта. По его словам, Москву не устроит остановка боевых действий по линии боевого соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов.

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