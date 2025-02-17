В России оценили пользу от заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения

Небензя: Заморозка конфликта на Украине не является гарантией его урегулирования

Прекращение огня и заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения не являются гарантией его урегулирования. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН), трансляция которой доступна на сайте ООН.

«Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что такой вывод является важнейшим уроком Минских соглашений. Он добавил, что его должны усвоить те, кто будет работать над новыми контурами возможных договоренностей между Москвой и Киевом сегодня.

Василий Небензя также подчеркнул, что параметры урегулирования конфликта на Украине могут стать несбыточной мечтой, если Европа не прекратит провокации со стороны президента страны Владимира Зеленского. По его словам, так произошло с Минскими соглашениями, которые были сорваны самим украинским лидером и перестали быть актуальными.