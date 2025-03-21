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13:05, 21 марта 2025Силовые структуры

Раскрыто число возбужденных уголовных дел в отношении Буданова в России

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов является фигурантом 3 уголовных дел в РФ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) проходит фигурантом минимум в трех уголовных делах в России. Об этом сообщает ТАСС.

Суд дважды принимал решение о его заочном аресте. Буданов обвиняется по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

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По словам собеседника агентства, одно из уголовных дел возбудили до начала спецоперации. Это произошло после обстрела со стороны украинских военных приграничной территории Ростовской области 19 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что МВД России переобъявило Буданова в розыск.

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