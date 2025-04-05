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11:40, 5 апреля 2025Силовые структуры

Чиновника Минобороны арестовали по подозрению в коррупции

Чиновника Минобороны Кожевникова арестовали по подозрению в коррупции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова арестовали на один месяц и 22 суток по подозрению в коррупции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича», — говорится в публикации.

В инстанции также указали, что суд отказал в ходатайстве чиновника об избрании более мягкой формы пресечения.

Ранее бывшего сотрудника Минобороны России Андрея Чекмазова осудили на 7 лет тюрьмы за взятку в размере 16 миллионов рублей.

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