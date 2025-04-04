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16:19, 4 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего сотрудника Минобороны осудили на семь лет за взятку в 16 миллионов рублей

Суд дал 7 лет экс-сотруднику Минобороны РФ Чекмазову за взятку в 16 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 235-м гарнизонном военном суде оглашен приговор бывшему сотруднику Минобороны России Андрею Чекмазову, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрев уголовное дело в особом порядке, суд признал чиновника виновным в получении 16 миллионов рублей от подрядчика по госконтракту с военным ведомством и назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также лишен воинского звания полковник запаса.

Чекмазов полностью признал вину.

По делу также проходил его коллега Дмитрий Фомин. По версии следствия, в 2016 и 2022 годах Минобороны и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. С июня 2023 года по 3 сентября 2024 года Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора фирмы Александра Сухарева взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтрактов.

Также им вменили новый эпизод коррупции. Следователи выяснили, что Чекмазов и Фомин получили 5 миллионов 650 тысяч рублей от завкафедрой МГТУ имени Баумана Андрея Борзова. В отношении взяткодателя дело прекращено в связи с его активным сотрудничеством в раскрытии преступления. В этом преступлении бывшие сотрудники военного ведомства также признали вину.

Уголовное дело против Чекмазова и Фомина возбуждено в сентябре 2024 года. Их сначала заключили под стражу, но позже смягчили меру пресечения: Чекмазова отпустили под подписку, Фомина — под домашний арест. На их имущество стоимостью 18 миллионов рублей наложен арест.

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