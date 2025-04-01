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09:41, 1 апреля 2025Силовые структуры

Бывшим сотрудникам Минобороны России вменили новый эпизод взятки от завкафедрой МГТУ

ТАСС: Чекмазова и Фомина из МО РФ обвинили в новой взятке от завкафедрой МГТУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Следователи вменили новый коррупционный эпизод бывшим сотрудникам Минобороны России Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину, которых ранее уже обвинили в получении взятки на сумму 16 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По версии следствия, они получили 5 миллионов 650 тысяч рублей от завкафедрой МГТУ имени Баумана Андрея Борзова. В отношении взяткодателя дело прекращено в связи с его активным сотрудничеством в раскрытии преступления.

Чекмазов и Фомин признали вину в полном объеме.

31 марта 235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать их дело. По данным следствия, в 2016-м и 2022 году Минобороны и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. С июня 2023 года по 3 сентября 2024 года сотрудники военного ведомства получили от замгендиректора фирмы Александра Сухарева взятки на общую сумму 16 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтрактов.

Уголовное дело против Чекмазова и Фомина было возбуждено в сентябре 2024 года. Их сначала заключили под стражу, но позже смягчили меру пресечения: Чекмазова отпустили под подписку, Фомина — под домашний арест. На их имущество стоимостью 18 миллионов рублей наложен арест.

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