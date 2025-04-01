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10:11, 1 апреля 2025Силовые структуры

Бывшие сотрудники Минобороны России раскаялись перед судом в получении взяток

ТАСС: Чекмазов и Фомин из МО РФ на суде признали вину во взятках и раскаялись
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшим сотрудникам Минобороны России вменили новый эпизод взятки от завкафедрой МГТУ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде бывшие сотрудники Минобороны России Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин полностью признали вину в коррупции и раскаялись в содеянном. Об этом сообщает ТАСС.

Фомин на заседании заявил суду, что прослужил в армии 29 лет, за что был неоднократно награжден. Он, по его словам, сожалеет о своем решении брать взятки. Их судят за получение 16 миллионов рублей от подрядчика по госконтракту с Минобороны.

По данным следствия, в 2016-м и 2022-м годах военное ведомство и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. С июня 2023 года по 3 сентября 2024 года Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора фирмы Александра Сухарева взятки за покровительство при реализации госконтрактов.

Уголовное дело против Чекмазова и Фомина было возбуждено в сентябре 2024 года. Их сначала заключили под стражу, но позже смягчили меру пресечения: Чекмазова отпустили под подписку, Фомина — под домашний арест. На их имущество стоимостью 18 миллионов рублей наложен арест.

Уже после окончания расследования первого дела им вменили новый эпизод коррупции. Следователи выяснили, что Чекмазов и Фомин получили 5 миллионов 650 тысяч рублей от завкафедрой МГТУ имени Баумана Андрея Борзова. В отношении взяткодателя дело прекращено в связи с его активным сотрудничеством в раскрытии преступления. В этом преступлении бывшие сотрудники военного ведомства также признали вину.

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