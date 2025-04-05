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22:10, 5 апреля 2025Бывший СССР

Дубинский направил иск в МУС от имени Украины

Дубинский заявил, что направил первый иск в МУС от имени Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о направлении в Международный уголовный суд (МУС) первого иска от имени Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Он касается масштабного преступления на войне: хищения средств, предоставленных Украине в качестве международной помощи, на поставках снарядов и зенитной артиллерии», — уточнил нардеп. По его словам, участие в схеме принимали глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров и глава МВД Украины Игорь Клименко. Как утверждает Дубинский, хищения якобы происходили через «польского фиктивного посредника», компанию Lechmar SP z.o.o.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал американского миллиардера Илона Маска, заявившего о масштабных хищениях Киевом денег. Отмечается, что Маск репостнул к себе в аккаунт новость от января 2024 года о коррупционном скандале на Украине, в ходе которого чиновников и бизнесменов заподозрили в хищении 40 миллионов долларов.

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