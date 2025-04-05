Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:47, 5 апреля 2025Россия

Кадыров рассказал о мести за убийство отца

Кадыров рассказал о мести Даудова за убийство его отца
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Штурмовая группа во главе с действующим председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым 18 лет назад ликвидировала одного из лидеров сепаратистов Сулеймана Имурзаева (Хайрулла), что стало местью за гибель Ахмата Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Для меня было делом чести не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность президента Чеченской Республики. Времени практически не оставалось», — сообщил он.

По его словам, Даудов попросил его заняться подготовкой к инаугурации, а он взял на себя ликвидацию Имурзаева, отказавшись от идеи взятия сепаратиста живым. «Завязался бой, в ходе которого Хайрулла был уничтожен на месте», — отметил глава Чечни, добавив, что за эту операцию Даудов был признан Героем России.

Прежде Рамзан Кадыров рассказал, что дал кровную клятву на могиле своего отца отомстить виновным в его смерти. «4 апреля для меня — это день, когда с моих плеч снялась тяжелая ноша кровной мести», — сказал он.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о реакции стран на удар России по Кривому Рогу

    В Дубае сообщили о расследовании падения воздушного шара с российскими туристами

    Британские благотворители наняли педофила для работы с детьми на Украине

    В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным

    Кадыров рассказал о мести за убийство отца

    Защищавшего детей от насилия депутата в Британии обвинили в педофилии

    Трампа уличили в заговоре с ЕС против России

    Снайпер рассказал об особенностях работы в зоне СВО

    В США призвали Запад заключить соглашение с Россией

    Над Гуево в Курской области подняли российский флаг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше