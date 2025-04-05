Кадыров рассказал о мести за убийство отца

Кадыров рассказал о мести Даудова за убийство его отца

Штурмовая группа во главе с действующим председателем правительства Чечни Магомедом Даудовым 18 лет назад ликвидировала одного из лидеров сепаратистов Сулеймана Имурзаева (Хайрулла), что стало местью за гибель Ахмата Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Для меня было делом чести не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность президента Чеченской Республики. Времени практически не оставалось», — сообщил он.

По его словам, Даудов попросил его заняться подготовкой к инаугурации, а он взял на себя ликвидацию Имурзаева, отказавшись от идеи взятия сепаратиста живым. «Завязался бой, в ходе которого Хайрулла был уничтожен на месте», — отметил глава Чечни, добавив, что за эту операцию Даудов был признан Героем России.

Прежде Рамзан Кадыров рассказал, что дал кровную клятву на могиле своего отца отомстить виновным в его смерти. «4 апреля для меня — это день, когда с моих плеч снялась тяжелая ноша кровной мести», — сказал он.