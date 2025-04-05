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18:08, 5 апреля 2025Интернет и СМИ

Коц обратился к Губерниеву со словами о «квасных патриотах»

Коц обратился к Губерниеву на фоне отказа российских гимнастов от турниров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Александр Коц

Александр Коц. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Военный корреспондент Александр Коц обратился к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву на фоне отказа российских гимнастов от международных соревнований. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военкора.

«Как тебе такое, Дмитрий Губерниев. Российские гимнасты отказались выступать в нейтральным статусе. Решение связано с необоснованными и предвзятыми отказами со стороны Международной федерации гимнастики (FIG) спортсменам из России в предоставлении этого самого нейтрального статуса», — написал Коц.

Он уточнил, что Международная федерация гимнастики отказала в заявке на нейтральный статус спортсмену, принявшему участие в гала-концерте ко Дню защитника Отечества, поскольку там использовалась георгиевская ленточка. Фотография гимнаста с детьми в военной форме на том же гала-концерте тоже признана поддержкой СВО, добавил военкор.

«"Квасным патриотам огромный хрен за щеку", — высказался ранее комментатор всея Руси Дмитрий Губерниев, надувавший щеки за спинами героев СВО в новогоднем эфире», — заключил Коц.

Ранее в сети раскритиковали комментарий Губерниева по поводу решения теннисистки Дарьи Касаткиной выступать под флагом Австралии. В ответ на это журналист написал: «Ой, написал про теннисистку Касаткину и снова всякие бестолочи начали учить меня Родину любить!!! (...) За мной большая страна и добрые люди, а квасным патриотам-рассказчикам огромный хрен за щеку».

Ранее 5 апреля российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования.

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