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12:48, 5 апреля 2025Мир

Макфола призвали оставить нереалистичные и скучные мантры

Дмитриев: Бывший посол США в России Макфол может стать миротворцем
Кирилл Луцюк

Фото: Alex Wong / Getty Images

Бывшему послу США в России Майклу Макфолу следует перестать быть игроком глубинного государства. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его процитировало РИА Новости.

Так он прокомментировал недавнее высказывание Макфола, попросившего Дмитриева не преувеличивать угрозы о третьей мировой войне и обвинившего руководителя РФПИ в попытках «подкупить США экономическими сделками».

Дмитриев заявил, что верит в Макфола, но тому следует оставить «нереалистичные и скучные мантры» и начать предлагать реалистичные решения. Кроме того, дипломату нужно быть миротворцем.

«Кто знает, может быть, твои приятели из профессионального государства последуют твоему примеру», — предположил Дмитриев.

Ранее Макфол опубликовал статью, в которой сказано, что для президента США Дональда Трампа отношения с Россией приоритетнее, чем с Украиной.

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