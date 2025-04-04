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17:11, 4 апреля 2025Мир

В США сравнили отношение Трампа к России и Украине

Экс-посол США Макфол: Для Трампа отношения с Россией приоритетнее Украины
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Для президента США Дональда Трампа отношения с Россией приоритетнее, чем с Украиной. Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей статье для Foreign Affairs.

«Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы», — отметил Макфол.

По словам экс-посла, союзники США могут перестать покупать оружие у Вашингтона из-за налаживания им отношений с Москвой. Кроме того, существует риск создания альянса без участия Соединенных Штатов, а неядерные государства «могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы».

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Конгресс США оказывает давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России.

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