В США сравнили отношение Трампа к России и Украине

Экс-посол США Макфол: Для Трампа отношения с Россией приоритетнее Украины

Для президента США Дональда Трампа отношения с Россией приоритетнее, чем с Украиной. Об этом заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол в своей статье для Foreign Affairs.

«Стремление Трампа предоставить России масштабные уступки показывает, что он считает отношения со страной важнее, чем связи с Украиной и остальной частью Европы», — отметил Макфол.

По словам экс-посла, союзники США могут перестать покупать оружие у Вашингтона из-за налаживания им отношений с Москвой. Кроме того, существует риск создания альянса без участия Соединенных Штатов, а неядерные государства «могут решить формировать свои собственные ядерные арсеналы».

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Конгресс США оказывает давление на американского лидера Дональда Трампа с требованием ввести новые санкции против России.