Мошенники начали обманывать участников СВО под предлогом поиска сослуживцев

МВД: Мошенники обманывают участников СВО под предлогом поиска сослуживцев

Мошенники начали обманывать участников специальной военной операции (СВО) в соцсетях под предлогом поиска пропавших без вести сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

«Мошенник сообщает, что может помочь в поиске родственника или друга, который попал в плен, ранен», — уточняется в публикации.

Злоумышленник предлагает военному перечислить деньги на указанный счет или телефонный номер, а затем убеждают взять кредит для дополнительной помощи.

В МВД порекомендовали не реагировать на сообщения незнакомцев и обращаться за официальной информацией в Минобороны РФ или другие уполномоченные организации.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали запрашивать фото детей участников специальной военной операции на Украине под видом патриотической акции. Об этом предупредило рязанское министерство образования.

