Раскрыта новая схема мошенничества с использованием фото детей участников СВО

Злоумышленники начали запрашивать фото детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине под видом патриотической акции. Об этом предупредило рязанское министерство образования в своем Telegram-канале.
Новую схему мошенничества раскрыли в Рязанской области, где впервые жителям начали поступать подобные письма якобы от Ассоциации ветеранов СВО «в рамках памятных мероприятий».
Авторы писем призывают прислать на поддельный электронный адрес фотографии детей с не вернувшимися с фронта близкими и сулят выплату в 200 тысяч рублей.
Письмо рассылается с целью выкрасть данные пользователей, предупредили в министерстве.
Ранее мошенники начали распространять фейковые обещания денежных выплат для участников СВО. Россиян предостерегли от взаимодействия с подобными сообщениями — скачивания, открытия вложений, перехода по ссылкам.