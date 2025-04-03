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11:55, 3 апреля 2025Россия

Раскрыта новая схема мошенничества с использованием фото детей участников СВО

Мошенники начали запрашивать фото детей участников СВО под видом акции
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники начали запрашивать фото детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине под видом патриотической акции. Об этом предупредило рязанское министерство образования в своем Telegram-канале.

Новую схему мошенничества раскрыли в Рязанской области, где впервые жителям начали поступать подобные письма якобы от Ассоциации ветеранов СВО «в рамках памятных мероприятий».

Авторы писем призывают прислать на поддельный электронный адрес фотографии детей с не вернувшимися с фронта близкими и сулят выплату в 200 тысяч рублей.

Письмо рассылается с целью выкрасть данные пользователей, предупредили в министерстве.

Ранее мошенники начали распространять фейковые обещания денежных выплат для участников СВО. Россиян предостерегли от взаимодействия с подобными сообщениями — скачивания, открытия вложений, перехода по ссылкам.

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