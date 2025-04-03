Раскрыта новая схема мошенничества с использованием фото детей участников СВО

Мошенники начали запрашивать фото детей участников СВО под видом акции

Злоумышленники начали запрашивать фото детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине под видом патриотической акции. Об этом предупредило рязанское министерство образования в своем Telegram-канале.

Новую схему мошенничества раскрыли в Рязанской области, где впервые жителям начали поступать подобные письма якобы от Ассоциации ветеранов СВО «в рамках памятных мероприятий».

Авторы писем призывают прислать на поддельный электронный адрес фотографии детей с не вернувшимися с фронта близкими и сулят выплату в 200 тысяч рублей.

Письмо рассылается с целью выкрасть данные пользователей, предупредили в министерстве.

Ранее мошенники начали распространять фейковые обещания денежных выплат для участников СВО. Россиян предостерегли от взаимодействия с подобными сообщениями — скачивания, открытия вложений, перехода по ссылкам.