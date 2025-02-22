Раскрыта новая схема мошенничества с выплатами бойцам СВО

ТАСС: Мошенники начали обещать участникам СВО денежные выплаты

Злоумышленники начали распространять фейковые обещания денежных выплат для участников специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам силовиков, новую схему обмана раскрыли в преддверии Дня защитника Отечества. Мошенники начали распространять по электронной почте письма, в которых обещают единовременные денежные выплаты ветеранам специальной военной операции, а также действующим военнослужащим.

В материале говорится, что для получения выплаты боец должен направить заявление в свою воинскую часть или же в учреждение, где был подписан контракт. Собеседники ТАСС предупредили граждан, что никаких заявлений писать не надо: «Таким образом злоумышленники хотят перегрузить делопроизводителей и военкоматы».

Также силовики предостерегли россиян от взаимодействий с подобными сообщениями — скачивания, открытия вложений, перехода по ссылкам. В противном случае злоумышленники могут получить доступ над персональным устройством пользователя.

Ранее в МТС рассказали, что мошенники начали звонить россиянам от лица крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО). Как правило, злоумышленники просят жертву включить демонстрацию экрана на смартфоне или компьютере.