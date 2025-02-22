Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

МТС: Мошенники начали звонить россиянам и предлагать якобы защитить от вирусов

В МТС рассказали, что мошенники начали звонить россиянам от лица крупных компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом РИА Новости рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

По словам Бийчука, злоумышленники представляются техническими специалистами известной компании-разработчика ПО, например, антивируса или мессенджера. Как правило, они сообщают, что их система зафиксировала подозрительную активность на устройстве пользователя и требуют провести срочную проверку.

Специалист рассказал, что мошенники просят жертву включить демонстрацию экрана на смартфоне или компьютере. Таким образом в рамках нового вида мошенничества они пытаются расположить жертву к себе, так как якобы настраивают защиту прямо на глазах пользователя.

Далее аферисты начинают изображать иллюзию срочности, заставляя пользователя менять пароли и переводить деньги на определенные счета. «Чтобы обезопасить себя от мошенников, настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев», — заметил Андрей Бийчук. Представитель МТС подытожил, что официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону.

Ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что демонстрация экрана в мессенджерах может привести к краже личных данных. У жертвы могут похитить аккаунт на «Госуслугах» или украсть деньги.