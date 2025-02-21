Россиян предупредили об опасности одной функции в мессенджерах

МВД РФ: Демонстрация экрана в мессенджерах может привести к краже личных данных

Демонстрация экрана во время звонков в мессенджерах может привести к краже личных данных. Об опасности одной функции в приложениях для мгновенного обмена сообщениями заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает РИА Новости.

«Включать функцию демонстрации экрана при общении в мессенджерах опасно! Эта функция может быть очень удобна, но, если вы общаетесь со злоумышленником (кем бы он ни представлялся), ваши данные уже у него в кармане», — предупредили россиян в ведомстве.

Как рассказали в МВД, мошенники могут связаться с пользователем в мессенджере и, притворяясь его начальством, попросить зарегистрироваться на каком-либо сайте. Для ускорения регистрации они предлагают использовать демонстрацию экрана. Если человек включит эту функцию и начнет вводить личную информацию на ресурсе, то ее сразу увидят аферисты. С помощью этих данных они могут от имени жертвы подать заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» и в результате получить доступ к учетной записи.

Ранее в МВД предупредили россиян о другой схеме обмана, которую придумали мошенники. Сообщалось, что злоумышленники начали похищать пароли от аккаунтов под предлогом смены кода от домофона.