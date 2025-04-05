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18:37, 5 апреля 2025Интернет и СМИ

На Украине рассказали о вставшем на колени перед этническим украинцем Овечкине

Obozrevatel написал, что Овечкин встал на колени перед этническим украинцем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Украинский портал Obozrevatel написал, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин встал на колени перед этническим украинцем Уэйном Гретцки. Соответствующий материал появился на сайте и в Telegram-канале издания.

Речь идет о видео, на которое попало празднование Овечкиным и другими спортсменами повторения рекорда Гретцки. «На кадрах видно, как Овечкин становится на колени перед легендарным канадцем, после чего вместе с Гретцки берется за ту же шайбу, с цифрой 894. Жест выглядел как символическое признание достижения 64-летнего хоккеиста, рекорд которого считался недостижимым с начала», — говорится в сообщении.

Obozrevatel уточняет, что дед Гретцки жил на территории Брестской области и говорил по-украински, а бабушка родом из Тернопольской области.

Ранее 5 апреля российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки в ряду лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. После матча Гретцки заявил, что не сожалеет о том, что Овечкин повторил его рекорд по забитым шайбам. По его словам, его дед был русским и он был бы рад результатам российского хоккеиста.

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