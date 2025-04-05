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08:01, 5 апреля 2025Спорт

Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки. Россиянину понадобилось на один матч меньше, чем канадцу

Хоккеист Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки в НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд канадца Уэйна Гретцки в ряду лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

Спортсмен забросил два гола в ворота противника в матче «Чикаго Блэкхокс», что позволило ему вырваться со второй позиции и повторить рекорд абсолютного чемпиона в истории НХЛ.

Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

3 апреля Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух шайб. Россиянин забил свой 892-й гол в матче против «Каролины Харрикейнс». В НХЛ дали прогноз, что россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 14 апреля 2025-го в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

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Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад

Александр Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд Гретцки, вышел 3 апреля 2019 года.

Мне нужно быть в хорошей форме. Я попытаюсь это сделать, но никто не знает, что будет в будущем

Александр Овечкин хоккеист

Президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер днем ранее отмечал, что лига хочет превратить рекорд в грандиозное событие. «Мы перевозим все материалы для церемонии в каждый город вместе с командой. Экипировщик "Вашингтона" Брок Майлз буквально собирает все оборудование в конце каждой встречи и загружает в самолет», — заявил Майер.

Овечкин поблагодарил команду и семью после того, как повторил рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» выступил с небольшой речью после матча НХЛ против «Чикаго Блэкхокс», в котором забил свою 894-ю шайбу. Форвард рассказал, что это очень важный для него момент и его переполняют эмоции.

Ты просто не задумываешься, что сможешь достичь этого рубежа. Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить это. Это история. К этому приковано большое внимание, это хорошо для фанатов, для СМИ. Я наслаждаюсь этим

Александр Овечкинхоккеист

Он также поблагодарил свою семью и товарищей по команде за их поддержку и за то, что они создавали «потрясающую атмосферу» на всех матчах.

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Овечкин рассказал о разговоре с Гретцки перед матчем

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что Гретцки перед матчем с «Чикаго Блэкхокс» в личной беседе попросил россиянина забросить три шайбы и побить снайперский рекорд лиги.

Конечно же, если бы забил, было бы круто. Гретцки мне написал перед игрой, сказал: «Забей три, чтобы это все закончилось». Тяжело что-либо сказать, потому что очень много эмоций. Конечно, я рад, что удалось достичь такого результата

Александр Овечкинхоккеист

Спортсмен также передал привет России и поблагодарил соотечественников. Он пообещал работать над тем, чтобы побить рекорд.

Гретцки прокомментировал повторение своего рекорда

Канадец Уэйн Гретцки лично поздравила россиянина Александра Овечкина с повторением рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он также сделал памятный снимок с россиянином и остальными игроками команды. В руках спортсмены держат шайбу, которой Овечкин повторил рекорд Гретцки.

Журналисты, в том числе корреспондент ТАСС, спросили канадца, размышлял ли он над тем, что он намерен сказать Овечкину сразу после того, как тот побьет его рекорд. Тот ответил шуткой.

Зачем ты это сделал?

Уэйн Гретцки канадский хоккеист

Он уточнил, что шутит, и назвал Овечкина уникальным игроком. «У большинства двадцать игр и один гол, а у него две игры и гол», — сказал спортсмен.

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