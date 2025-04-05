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04:27, 5 апреля 2025Спорт

Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд с Гретцки

Хоккеист Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд с Гретцки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд канадца Уэйна Гретцки в ряду лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

Спортсмен забросил два года в ворота противника в матче «Чикаго Блэкхокс», что позволило ему вырваться со второй позиции и повторить рекорд абсолютного чемпиона в истории НХЛ.

Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» впервые поставил себе цель побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги шесть лет назад.

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