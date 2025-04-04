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19:39, 4 апреля 2025Спорт

Названа дата решения Овечкина побить рекорд Гретцки

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Winslow Townson / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги шесть лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Coolest Game on Earth.

По информации источника, материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд Гретцки, вышел 3 апреля 2019 года. «Мне нужно быть в хорошей форме. Я попытаюсь это сделать, но никто не знает, что будет в будущем», — заявлял Овечкин.

3 апреля Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух шайб. Россиянин забил свой 892-й гол в матче против «Каролины Харрикейнс».

По прогнозу НХЛ, россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 14 апреля 2025-го в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

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