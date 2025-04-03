Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до двух голов

Овечкин сократил отставание от Гретцки до двух шайб, забив 892-й гол в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру до двух шайб. Об этом сообщается на сайте организации.

39-летний россиянин забил свой 892-й гол в матче с клубом «Каролина Харрикейнз» и сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца до двух шайб. Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы стать новым рекордсменом НХЛ.

Ранее Александр Овечкин высказался о приближении к рекорду Гретцки. Процесс он назвал «классным временем», которым нужно наслаждаться. «Безусловно, это особенный момент», — сказал хоккеист.

По прогнозу Национальной хоккейной лиги, россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 15 апреля 2025 (16 апреля по московскому времени) в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».