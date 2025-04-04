В НХЛ рассказали о желании превратить рекорд Овечкина в грандиозное событие

Президент НХЛ по контенту Майер: Сделаем рекорд Овечкина грандиозным событием

Президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал о подготовке к грядущему рекорду российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Его слова приводит сайт лиги.

Он отметил, что лига хочет превратить рекорд в грандиозное событие. «Мы перевозим все материалы для церемонии в каждый город вместе с командой. Экипировщик "Вашингтона" Брок Майлз буквально собирает все оборудование в конце каждой встречи и загружает в самолет», — заявил Майер.

Он также рассказал, что НХЛ собрала съемочные группы со всего мира. «Журналисты из разных медиа следуют за нами. Люди относятся к этому почти как к финалу Кубка Стэнли», — добавил Майер.

Овечкин занимает второе место в истории по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (892). Его отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки (894) составляет две шайбы.