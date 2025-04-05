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06:29, 5 апреля 2025Спорт

Овечкин дал комментарий после 894-й забитой шайбы

Овечкин поблагодарил команду и семью после того, как повторил рекорд Гретцки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Global Look Press

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступил с небольшой речью после матча НХЛ против «Чикаго Блэкхокс», в котором забил свою 894-ю шайбу, повторив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Его слова передают «Известия».

Форвард рассказал, что это очень важный для него момент и его переполняют эмоции. «Ты просто не задумываешься, что сможешь достичь этого рубежа», — поделился своими мыслями хоккеист.

Он также поблагодарил свою семью и товарищей по команде за их поддержку и за то, что они создавали «потрясающую атмосферу» на всех матчах.

Ранее Овечкину удалось забить две шайбы в матче против «Чикаго». Он забросил 894 шайбы за 1486 матчей, в то время как Гретцки для этого потребовалось на один матч больше.

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