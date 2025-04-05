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07:53, 5 апреля 2025Россия

Над регионами России за ночь уничтожили почти полсотни беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 49 БПЛА ВСУ над регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПожары в Мордовии

Фото: Unsplash

В ночь на 5 апреля над девятью регионами России было сбито почти полсотни беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, всего ликвидировано 49 дронов. Больше всего — 16 — уничтожили над Воронежской областью. Еще 14 — в небе над Белгородской областью, по 6 — над Курской и Самарской областями, 3 — над Республикой Мордовия.

По одному беспилотнику было сбито над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Как сообщал ранее глава Мордовии Артем Здунов, в результате атаки БПЛА ВСУ возник пожар на одном из предприятий. Никто не пострадал.

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