В Мордовии заявили об атаке дронов ВСУ на одно из предприятий

Здунов: Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке украинских беспилотников

Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотных летательных аппраратов (БПЛА), заявил глава Мордовии Артем Здунов в Telegram.

По его словам, в ликвидации последствий задействованы все силы и средства. «На территории работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске. Возник пожар в районе предприятия.

Украина впервые атаковала Мордовию в ночь на 11 апреля 2024 года. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотника.