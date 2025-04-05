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04:11, 5 апреля 2025Россия

В Мордовии заявили об атаке дронов ВСУ на одно из предприятий

Здунов: Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке беспилотных летательных аппраратов (БПЛА), заявил глава Мордовии Артем Здунов в Telegram.

По его словам, в ликвидации последствий задействованы все силы и средства. «На территории работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске. Возник пожар в районе предприятия.

Украина впервые атаковала Мордовию в ночь на 11 апреля 2024 года. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили два беспилотника.

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