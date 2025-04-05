Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:05, 5 апреля 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский завод

Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Baza

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске, сообщает Telegram-канал Baza.

В результате атаки возник пожар в районе предприятия. По данным местных жителей, они насчитали от шести до восьми дронов в небе.

Глава Мордовии Артем Здунов подтвердил в своем Telegram-канале, что атаковано одно из предприятий, после атаки, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее жители Саранска рассказали, что было слышно около 10 взрывов начиная с 2:20 ночи. Как считают очевидцы, целью атаки мог стать местный завод.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные атаковали Кривой Рог. Версии Киева и Москвы о цели ракетного удара расходятся, Украину обвиняют в фейках

    Беспилотники ВСУ атаковали российский завод

    Мужчина открыл огонь из пистолета по полицейским в Москве

    Российские военные уничтожили в Курской области 15 бригад ВСУ

    ВСУ совершили крупную атаку на Донецк

    Марочко заявил о серьезном продвижении ВС РФ в ДНР

    Жители российского города сообщили о взрывах

    В Британии назвали способ покончить с конфликтом на Украине

    В ООН оценили влияние введенных Трампом пошлин на мировую торговую систему

    Украину обвинили в распространении фейков об ударе по Кривому Рогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше