Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 11 апреля 2024Россия

Полковник разведки назвал возможную цель впервые сбитых над Мордовией дронов ВСУ

Полковник разведки: целью сбитых в Мордовии дронов были военные объекты Казани

Фото: Leah Millis / Reuters

Возможной целью дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые сбитых в небе над Мордовией, были военные объекты, расположенные в Казани. Об этом рассказал ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов, сообщает URA.RU.

«Если прочертить прямую линию от Украины через Мордовию, то дорога ведет в Казань. Столица Татарстана — это один из центров военной промышленности», — сказал он.

Полковник предупредил, что спустя непродолжительное время, например, год, дроны ВСУ смогут долетать и до отдаленных от Украины регионов России. «Их дальность уже доходит до 1,5 тысячи километров. Могу уверенно сказать, что через год они будут долетать и до Челябинска, и до Урала в целом, и до сердца нашей военной промышленности. Поэтому решать вопрос с Украиной надо срочно, жестко и качественно», — подчеркнул он.

Украина впервые атаковала Мордовию в ночь на 11 апреля. Как рассказал глава республики Артем Здунов, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника. Информации о пострадавших не поступала.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший производитель вина в России теперь принадлежит государству. В чем обвиняют его бывших хозяев?

      Российский синоптик продала квартиру и перевела аферистам 6,5 миллиона рублей

      Глава МАГАТЭ заявил о «зловещих признаках готовности» продолжать удары по ЗАЭС

      Умер актер О. Джей Симпсон

      Назван самый вредный ингредиент завтрака

      В Оренбуржье начали восстанавливать дома после паводков

      В Британии оценили влияние F-16 на эффективность российских умных бомб

      Маленькая собачка спасла хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни

      Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

      Брэдли Купер и Ирина Шейк начали избегать друг друга на публике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше