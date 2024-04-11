Полковник разведки назвал возможную цель впервые сбитых над Мордовией дронов ВСУ

Полковник разведки: целью сбитых в Мордовии дронов были военные объекты Казани

Возможной целью дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), впервые сбитых в небе над Мордовией, были военные объекты, расположенные в Казани. Об этом рассказал ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов, сообщает URA.RU.

«Если прочертить прямую линию от Украины через Мордовию, то дорога ведет в Казань. Столица Татарстана — это один из центров военной промышленности», — сказал он.

Полковник предупредил, что спустя непродолжительное время, например, год, дроны ВСУ смогут долетать и до отдаленных от Украины регионов России. «Их дальность уже доходит до 1,5 тысячи километров. Могу уверенно сказать, что через год они будут долетать и до Челябинска, и до Урала в целом, и до сердца нашей военной промышленности. Поэтому решать вопрос с Украиной надо срочно, жестко и качественно», — подчеркнул он.

Украина впервые атаковала Мордовию в ночь на 11 апреля. Как рассказал глава республики Артем Здунов, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника. Информации о пострадавших не поступала.