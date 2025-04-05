Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:02, 5 апреля 2025Бывший СССР

Пленные рассказали о планах Киева отступить из Курской области

«Известия»: Украинские пленные заявили о планах ВСУ отступить из Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют отступить из Курской области. Об этом рассказали украинские пленные в беседе с «Известиями».

Пленный украинский боец Антон Зайцев заявил, что не знает, почему в Киеве решили вторгнуться в российский регион. «Все равно идти назад — теперь говорят, что отступать будут», — подчеркнул он. По его словам, даже самим военным не было понятно, в чем заключается цель операции в Курской области.

Другой военнопленный, Александр Барлич, сказал, что украинское командование продемонстрировало слабую подготовку и неорганизованность.

13 марта Минобороны России сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки. Россиянину понадобилось на один матч меньше, чем канадцу

    Российские военные сообщили об упорных боях в Курской области

    Зеленского назвали клоуном

    Мошенники начали обманывать участников СВО под предлогом поиска сослуживцев

    Братья в Курской области эвакуировали престарелую мать при помощи садовой тачки

    Украинским беженцам в США по ошибке разослали письма с требованием уехать в течение недели

    Раскрыты подробности о вооружении охраны «Крокуса» в момент теракта

    Овечкин обратился к россиянам после повторения рекорда Гретцки

    Генконсул России в Пхукете подтвердил смерть Паши Техника

    ЕС продолжил поставки вооружения Киеву через Мукачево

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше