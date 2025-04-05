«Известия»: Украинские пленные заявили о планах ВСУ отступить из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют отступить из Курской области. Об этом рассказали украинские пленные в беседе с «Известиями».

Пленный украинский боец Антон Зайцев заявил, что не знает, почему в Киеве решили вторгнуться в российский регион. «Все равно идти назад — теперь говорят, что отступать будут», — подчеркнул он. По его словам, даже самим военным не было понятно, в чем заключается цель операции в Курской области.

Другой военнопленный, Александр Барлич, сказал, что украинское командование продемонстрировало слабую подготовку и неорганизованность.

13 марта Минобороны России сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.