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14:02, 5 апреля 2025Силовые структуры

Подозреваемых в убийстве 14-летней девочки задержали

Подозреваемых в убийстве 14-летней девочки в Ульяновской области задержали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Телеграм-канал СУ СКР по Ульяновской области

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемых в убийстве девочки в Ульяновской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Вечером 3 апреля 14-летняя Влада М. осталась одна дома. Она созванивалась с матерью и заверила ее, что все хорошо. Однако утром 4 апреля мать нашла тело девочки в погребе.

«За сутки правоохранители вышли на двоих подозреваемых. По версии следствия, вечером они проникли в дом к Владе и убили девочку. Их мотивы выясняются», — говорится в публикации.

4 апреля в Астраханской области возбудили уголовное дело о похищении 15-летней несовершеннолетней школьницы парой россиян.

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