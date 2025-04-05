Россиян предупредили о риске получить штраф за забор на даче

Юрист Иващенко заявила о штрафе за портящий архитектурный облик забор на даче

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко заявила, что споры насчет забора между соседями по даче вызваны либо его расположением, либо характеристиками. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт предупредила, что по периметру садовых участков на территории садоводства рекомендуется размещать сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 метра. Также допускаются визуально проницаемые ограждения других типов или отсутствие ограждения, а со стороны улицы — глухие заборы.

Кроме того, существуют нормативы градостроительного проектирования поселений. Если ограждение не соответствует архитектурному облику территорий, россиянину грозит штраф в соответствии с локальным КоАП: в Подмосковье выплата составит 3-4 тысячи рублей для физлиц.

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил, что использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф. «Чтобы сжечь мусор без штрафа, нужна металлическая емкость с крышкой. Безопасное расстояние и отсутствие сухостоя рядом обязательны», — также напомнил он.