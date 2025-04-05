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06:29, 5 апреля 2025Экономика

Россиян предупредили о риске получить штраф за забор на даче

Юрист Иващенко заявила о штрафе за портящий архитектурный облик забор на даче
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко заявила, что споры насчет забора между соседями по даче вызваны либо его расположением, либо характеристиками. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт предупредила, что по периметру садовых участков на территории садоводства рекомендуется размещать сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 метра. Также допускаются визуально проницаемые ограждения других типов или отсутствие ограждения, а со стороны улицы — глухие заборы.

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Кроме того, существуют нормативы градостроительного проектирования поселений. Если ограждение не соответствует архитектурному облику территорий, россиянину грозит штраф в соответствии с локальным КоАП: в Подмосковье выплата составит 3-4 тысячи рублей для физлиц.

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил, что использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф. «Чтобы сжечь мусор без штрафа, нужна металлическая емкость с крышкой. Безопасное расстояние и отсутствие сухостоя рядом обязательны», — также напомнил он.

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