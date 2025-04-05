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17:08, 5 апреля 2025Россия

«Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов и похвастался новой внешностью

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев похудел на СВО на 20 килограммов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Роман Бурцев

Роман Бурцев. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, похудел на специальной военной операции (СВО) на 20 килограммов и похвастался новой внешностью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Бурцева, он хотел сбросить лишние килограммы еще до отъезда в сентябре, но смог сделать это лишь сейчас. Теперь у него 56-й размер одежды вместо 62-го. Он планирует вернуться домой в следующем сентябре.

Ранее сообщалось, что Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в СВВО. Военнослужащий из подмосковного Подольска удостоился документа 28 января, после возвращения с боевого задания.

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