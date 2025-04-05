«Русский Ди Каприо» похудел на СВО на 20 килограммов и похвастался новой внешностью

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев похудел на СВО на 20 килограммов

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, похудел на специальной военной операции (СВО) на 20 килограммов и похвастался новой внешностью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Бурцева, он хотел сбросить лишние килограммы еще до отъезда в сентябре, но смог сделать это лишь сейчас. Теперь у него 56-й размер одежды вместо 62-го. Он планирует вернуться домой в следующем сентябре.

Ранее сообщалось, что Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в СВВО. Военнослужащий из подмосковного Подольска удостоился документа 28 января, после возвращения с боевого задания.