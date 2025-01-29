Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:40, 29 января 2025Россия

«Русский Ди Каприо» получил удостоверение ветерана боевых действий

«Русский Ди Каприо» Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий на СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница Романа Бурцева во «ВКонтакте»

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в специальной военной операции (СВО), об этом он рассказал Life.ru

Военнослужащий из подмосковного Подольска получил документ 28 января, после возвращения с боевого задания. Сейчас мужчина отдыхает вместе с товарищами.

«Это, конечно, очень приятное для меня события», — отметил Бурцев.

В 2021 году он пожаловался, что сходство со знаменитостью перестало приносить ему пользу. По словам мужчины, ранее он часто снимался в рекламных кампаниях и давал интервью различным изданиям, но во время пандемии коронавируса его популярность стихла. В октябре прошлого года стало известно, что житель Подмосковья решил принять участие в спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      Марочко рассказал о саботаже ВСУ у Волчанска

      Блогер рассказал о пугающих мексиканцев мифах о России

      В ЛНР рассказали о попытках ВСУ контратаковать в Харьковской области

      Украина выпустила по России свыше сотни беспилотников

      Четырех подозреваемых задержали за избиение прохожих в российском городе

      В ДНР сообщили о прекращении существования оборонявшей Великую Новоселку бригады ВСУ

      Беспилотник пытался ударить по Калужской области

      На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество

      Ирландский журналист назвал Украину прогнившей насквозь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше