«Русский Ди Каприо» получил удостоверение ветерана боевых действий

«Русский Ди Каприо» Бурцев получил удостоверение ветерана боевых действий на СВО

«Русский Ди Каприо» Роман Бурцев, которого называют двойником голливудского актера, получил удостоверение ветерана боевых действий за участие в специальной военной операции (СВО), об этом он рассказал Life.ru

Военнослужащий из подмосковного Подольска получил документ 28 января, после возвращения с боевого задания. Сейчас мужчина отдыхает вместе с товарищами.

«Это, конечно, очень приятное для меня события», — отметил Бурцев.

В 2021 году он пожаловался, что сходство со знаменитостью перестало приносить ему пользу. По словам мужчины, ранее он часто снимался в рекламных кампаниях и давал интервью различным изданиям, но во время пандемии коронавируса его популярность стихла. В октябре прошлого года стало известно, что житель Подмосковья решил принять участие в спецоперации.

