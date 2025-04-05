Рютте сравнил производство боеприпасов в НАТО и в России

Генсек Рютте: НАТО производит в год столько боеприпасов, сколько РФ за 3 месяца

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса производят в год столько же боеприпасов, сколько Россия производит за три месяца. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CBS.

По словам Рютте, при пороге трат на оборону на уровне два процента ВВП НАТО не сможет защитить себя в перспективе трех-пяти лет.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия способна производить до 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. По его словам, страна создает запасы и втрое опережает в этом США и Европу. Он подчеркнул, что Россия может производить около 1500 танков в год, в то время как США производят только 135 танков за тот же промежуток времени.