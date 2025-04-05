Удар «Змея Горыныча» попал на видео

Опубликовано видео мощнейшего взрыва после удара установки ВС РФ «Метеорит»

Дрон снял на видео взрыв после удара в зоне СВО установки разминирования УР-77 «Метеорит», также известной как «Змей Горыныч». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военное дело».

«Работа реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит"», — говорится в посте.

Взрыв напоминает детонацию объемно-детонирующего боеприпаса. В качестве заряда «Змей Горыныч» использует начиненный взрывчатым веществом 90-метровый кабель.

В марте российские войска применили УР-77 «Метеорит» для уничтожения склада боеприпасов противника в зоне специальной военной операции (СВО).