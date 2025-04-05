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17:20, 5 апреля 2025Бывший СССР

Удар «Змея Горыныча» попал на видео

Опубликовано видео мощнейшего взрыва после удара установки ВС РФ «Метеорит»
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Дрон снял на видео взрыв после удара в зоне СВО установки разминирования УР-77 «Метеорит», также известной как «Змей Горыныч». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военное дело».

«Работа реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит"», — говорится в посте.

Взрыв напоминает детонацию объемно-детонирующего боеприпаса. В качестве заряда «Змей Горыныч» использует начиненный взрывчатым веществом 90-метровый кабель.

В марте российские войска применили УР-77 «Метеорит» для уничтожения склада боеприпасов противника в зоне специальной военной операции (СВО).

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