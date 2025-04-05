В Австрии предупредили о заговоре в Европе

Exxpress: Некоторые страны Европы хотят обойти инициативу ЕК по перевооружению

Великобритания и некоторые страны Европейского союза (ЕС) хотят обойти инициативу Еврокомиссии (ЕК) по перевооружению Европы. О заговоре предупредила австрийская газета Exxpress.

Утверждается, что секретный план Британии и других стран призван обойти финансовые ограничения и создать «банк оружия», который позволит сократить расходы из бюджетов государств. Британская инициатива грозит утратой ЕК монополии на безопасность ЕС.

«Послание Брюсселю: мы вооружаемся, но без вас. Это особенно привлекательно для тех государств, которые испытывают давление с целью вооружиться, например, ввиду неопределенности относительно будущего курса США при Дональде Трампе», — указано в сообщении.

Ранее Италию назвали одним из ключевых противников плана перевооружения ЕС. Ее премьер-министр Джорджа Мелони опасается, что эта идея приведет к росту зависимости страны от Франции и Германии.