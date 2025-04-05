Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 5 апреля 2025Мир

В Австрии предупредили о заговоре в Европе

Exxpress: Некоторые страны Европы хотят обойти инициативу ЕК по перевооружению
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Krisztian Elek / Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания и некоторые страны Европейского союза (ЕС) хотят обойти инициативу Еврокомиссии (ЕК) по перевооружению Европы. О заговоре предупредила австрийская газета Exxpress.

Утверждается, что секретный план Британии и других стран призван обойти финансовые ограничения и создать «банк оружия», который позволит сократить расходы из бюджетов государств. Британская инициатива грозит утратой ЕК монополии на безопасность ЕС.

«Послание Брюсселю: мы вооружаемся, но без вас. Это особенно привлекательно для тех государств, которые испытывают давление с целью вооружиться, например, ввиду неопределенности относительно будущего курса США при Дональде Трампе», — указано в сообщении.

Ранее Италию назвали одним из ключевых противников плана перевооружения ЕС. Ее премьер-министр Джорджа Мелони опасается, что эта идея приведет к росту зависимости страны от Франции и Германии.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о реакции стран на удар России по Кривому Рогу

    Трампа уличили в заговоре с ЕС против России

    Снайпер рассказал об особенностях работы в зоне СВО

    В США призвали Запад заключить соглашение с Россией

    Над Гуево в Курской области подняли российский флаг

    Дубинский направил иск в МУС от имени Украины

    Президент Ирана назвал условие переговоров с США

    В Польше раскрыли судьбу Украины после отказа Зеленского от сделки с США

    В Германии допустили возобновление поставок газа из России

    В Австрии предупредили о заговоре в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше