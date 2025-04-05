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18:33, 5 апреля 2025Экономика

В Европе увидели признаки конца эпохи свободной торговли

Bloomberg: Европейский ЦБ обвинил Трампа в уничтожении свободной торговли
Кирилл Луцюк

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Тарифная атака президента США Дональда Трампа может означать, что эпоха свободной мировой торговли подошла к концу. Об этом заявила член Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель. Ее процитировало Bloomberg.

Она иронично охарактеризовала слова Трампа о «дне освобождения», которые он произнес в тот день, когда объявил о введении повышенных тарифов на импорт. По словам Шнабель, в действительности этот день ознаменовал конец глобальной свободной торговли. Она также напомнила, что Европейский союз создавался не для того, чтобы обманывать США, а для того, чтобы обеспечить континенту процветание.

Ранее Европейский центральный банк уже критиковал Трампа. Глава регулятора Кристин Лагард заявила, что тарифная война, развязанная главой Белого дома, пагубно отразится на мировой экономике. Причем последствия ощутит на себе большинство стран.

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