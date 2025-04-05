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16:03, 5 апреля 2025Экономика

В Госдуме предложили назвать улицу и стадион в Москве в честь Овечкина

Депутат ГД Свищев предложил назвать улицу и стадион в Москве в честь Овечкина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил назвать улицу, сквер и стадион в Москве именем хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает ТАСС.

«Я инициировал обращение к мэру Москвы, чтобы сквер в САО, откуда родом Овечкин, один из стадионов в Москве и улицу назвали его именем», — сказал Свищев, отметив, что хоккеист заслужил это право.

Ранее 5 апреля российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 894-ю шайбу и сравнял рекорд канадца Уэйна Гретцки в ряду лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Гретцки забил 894 шайбы в 1487 матчах, а Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

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