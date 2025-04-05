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21:58, 5 апреля 2025Интернет и СМИ

В Польше раскрыли судьбу Украины после отказа Зеленского от сделки с США

Myśl Polska: Украине осталось лишь бороться за степень зависимости от США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / File Photo / Reuters

Киев оказался в таком плохом положении, когда президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать сделку по ресурсам с Соединенными Штатами Америки, что стране остается лишь бороться за степень зависимости от Вашингтона. Судьбу государства раскрыл польский портал Myśl Polska.

«Украина не борется за независимость, суверенитет или территориальную целостность. Теперь она борется только за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости», — отмечается в статье.

Как указывает портал, американский лидер Дональд Трамп загнал украинского президента в ловушку, пытаясь навязать еще менее выгодные для Киева условия, и торги сыграли свою роль.

«Украина станет исключительной колонией для американцев, которые будут фактическими владельцами или рантье наиболее перспективных отраслей экономики страны», — делает вывод Myśl Polska.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире, когда приехал на встречу с Трампом в Белом доме.

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