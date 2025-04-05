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16:30, 5 апреля 2025Из жизни

В России умер проживший семь лет на могиле хозяина кот Хатико

В Дагестане умер кот по кличке Хатико, проживший семь лет на могиле хозяина
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал фонда «Усатый-Полосатый»

В России умер кот по кличке Хатико, проживший семь лет на могиле своего хозяина. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на волонтеров.

Уточняется, что рыжий питомец родом из Дагестана, но в феврале его доставили в Санкт-Петербург на лечение. Хатико прошел все необходимые процедуры и был готов найти себе новый дом, однако скончался. Теперь его вернут в Дагестан и похоронят с хозяином.

Хозяина питомца не стало в 2018 году, с тех пор кот перебрался на кладбище. Местная жительница по имени Хадижа рассказала, что когда-то, увидев животное на могиле, пожалела его и забрала домой, однако тот вновь вернулся к могиле.

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