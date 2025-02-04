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12:32, 4 февраля 2025Из жизни

В российском регионе кот семь лет прожил на могиле хозяина и получил кличку Хатико

В Дагестане спасли кота, который семь лет прожил на могиле хозяина
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Telegram-канал Baza

В Дагестане кот поселился на могиле хозяина после его похорон и прожил там больше семи лет. Об этом сообщает Baza.

Хозяина питомца не стало в 2018 году, с тех пор кот перебрался на кладбище. Местная жительница по имени Хадижа рассказала, что когда-то, увидев животное на могиле, пожалела его и забрала домой. Однако кот, поев, вернулся на кладбище и остался там. Местные жители стали подкармливать его и дали кличку Хатико.

По словам Хадижи, из-за постоянной жизни на улице Хатико часто болеет. У него испорчены зубы и печень. Недавно, заметив, что у кота сгнило ухо, женщина отнесла его в ветеринарную клинику. Оказалось, что животное также страдает от пневмонии.

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Сейчас Хатико проходит лечение в одной из клиник Махачкалы — постоянно находится в кислородной камере, без которой не может нормально дышать. В ближайшее время кота отправят к ветеринарам в Санкт-Петербург, где ему будут лечить почки. После этого Хатико планируют отдать новым хозяевам.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске бездомный кот обрел хозяина и сразу же устроил погром в магазине на тысячи рублей. Кота быстро изловили, однако он успел нанести торговой точке ущерб на 3960 рублей.

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