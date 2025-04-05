Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:59, 4 апреля 2025Россия

В российском регионе гражданский пострадал из-за удара дрона

Гладков: В Белгородской области от удара FPV-дрона ВСУ пострадал мирный житель
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

В селе Двулучное (Белгородская область) в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации Гладкова, удар был нанесен по автомобилю гражданского. Пострадал только водитель.

«Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — рассказал глава региона. Ему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Гладков отметил, что машина мужчины полностью сгорела.

Ранее ВСУ уже атаковали Белгородскую область. Тогда пострадали пять человек, были повреждены восемь транспортных средств.

    Обсудить
    Последние новости

    В ООН отказались поддержать деятельность антироссийской комиссии по Украине. Москва еще в 2022 году не признала ее мандат

    Российский сенатор оценил идею Германии отмечать юбилей Победы без России

    Бывшая жена Паши Техника пообещала наказать причастных к его смерти

    В Турции призвали достичь любого мирного соглашения по Украине

    Депутат Рады оценил сделку Украины и США по недрам

    Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в российском селе

    В НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой

    Женщины стали менее сексуально одеваться из-за боязни других женщин. Как это произошло?

    Американский бизнесмен сравнил города в США и в России

    Канада заявила о готовности сменить США в качестве мирового лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше