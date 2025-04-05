В российском регионе гражданский пострадал из-за удара дрона

В селе Двулучное (Белгородская область) в результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации Гладкова, удар был нанесен по автомобилю гражданского. Пострадал только водитель.
«Мужчина с ожогами лица и руки самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — рассказал глава региона. Ему оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Гладков отметил, что машина мужчины полностью сгорела.
Ранее ВСУ уже атаковали Белгородскую область. Тогда пострадали пять человек, были повреждены восемь транспортных средств.