Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:59, 4 апреля 2025Россия

В российском регионе пять человек получили ранения в результате атаки ВСУ

Гладков: В Белгородской области пять человек ранены в результате атаки ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области пять человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, один из ударов беспилотника ВСУ пришелся по коммерческому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района. Четверо мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. ​Кроме того, повреждены восемь транспортных средств на территории предприятия и фасад здания.

Еще один украинский дрон ударил по работающей в поле сельхозтехнике в хуторе Балки Шебекинского округа. У водителя диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ реактивным снарядом по мосту в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз пояснял, что он предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.

    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскрыли судьбу Украины после окончания конфликта

    46-летняя Елена Летучая опубликовала фото в бюстгальтере и прозрачных колготках

    ВСУ второй раз за час нанесли удар по российскому региону

    Индийские блогеры побывали в России и восхитились гостеприимством местных жителей

    Приезжий поучаствовал в групповом изнасиловании несовершеннолетней россиянки и попался

    Депутат Рады назвал «коалицией петухов» желающих разместить войска на Украине

    Храм в честь врачей-героев построят в Челябинске

    Осужденный за взятки таможенник попытался выдать взятки за помощь для СВО

    Полюбившая Россию австрийка выучила русский язык и решила поселиться на Кубани

    Сбившему детей на пешеходном переходе россиянину вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше