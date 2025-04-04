В российском регионе пять человек получили ранения в результате атаки ВСУ

Гладков: В Белгородской области пять человек ранены в результате атаки ВСУ

В Белгородской области пять человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, один из ударов беспилотника ВСУ пришелся по коммерческому объекту в поселке Пролетарский Ракитянского района. Четверо мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. ​Кроме того, повреждены восемь транспортных средств на территории предприятия и фасад здания.

Еще один украинский дрон ударил по работающей в поле сельхозтехнике в хуторе Балки Шебекинского округа. У водителя диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ реактивным снарядом по мосту в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз пояснял, что он предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.