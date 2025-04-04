ВСУ ударили реактивным снарядом по мосту в российском регионе

Богомаз: ВСУ ударили реактивным снарядом по мосту в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили реактивным снарядом по мосту в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.

Со стороны Украины был атакован мост между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа. Как пояснил губернатор, он предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.

По данным Богомаза, никто не пострадал. Мост получил повреждения.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по мостам в Белгородской области. Как отмечали военкоры, противник атаковал мосты, чтобы затруднить переброску российских подкреплений, аналогично тому, как летом 2024 года была предпринята попытка изолировать часть курского приграничья, чтобы захватить Глушковский район.